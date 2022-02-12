تفاقم الوضع الإنساني في إقليم دارفور السوداني بسبب العنف

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم "دارفور" السوداني المضطرب.

وأضافت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء أنه في الأسبوعين الماضيين، فر حوالي 36 ألف شخص من المنطقة إلى تشاد المجاورة.

وقال مويتي مونجانيا، مدير قسم الطوارئ بلجنة الإنقاذ الدولية "مما عقد الوضع، تصاعد الصراعات العرقية في السودان، مما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود موجات أخرى من اللاجئين".

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين، منذ بدء الصراع المتجدد في الدولة الواقعة في شمال شرق أفريقيا، في منتصف أبريل الماضي 190 ألفا. وذكر نازحون من دارفور أنه وقعت أعمال عنف مروعة.