روسيا: لا يزال هناك وقت لتمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية

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قال الكرملين، إنه لا يزال هناك وقت للوفاء بالمطالب الروسية وتمديد الاتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف قوله: "لا يزال هناك وقت لتنفيذ الجزء من الاتفاقات الذي يؤثر على بلدنا".

ولم يتم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا في الاتفاق.

وأكد بيسكوف: "وبناء على ذلك، للأسف في الوقت الحالي، لا يوجد أساس لتمديد هذا الاتفاق".

ولم تعلن روسيا حتى الآن عن قرار بشأن مستقبل اتفاق الحبوب.

وقال بيسكوف إن موسكو ستعلن عن قراراتها: "في الوقت المناسب".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت، أمس اليوم الثلاثاء، إن مقترح الاتحاد الأوروبي لإنشاء فرع مصرفى تابع للبنك الزراعي الروسي المملوك للدولة لتولي المعاملات المالية هو "خطة غير قابلة للتنفيذ".

وقالت إن إقامة مثل هذا الفرع المصرفى وربطه بشبكة الاتصالات البنكية العالمية "سويفت" سيستغرق عدة أشهر.

وينتهي العمل باتفاق الحبوب، وهو أيضا مهم لمكافحة الجوع في أجزاء أخرى من العالم، في 17 يوليو الجاري.

وطالبت روسيا برفع العقوبات عن بنكها الزراعي لتمديد الاتفاق، إلا أن هذا، يتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يمكن تقبله، لذلك كان تأسيس مصرف فرعى تابع له يعتبر وسيلة للخروج من هذا المأزق.