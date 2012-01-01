دراسة: مخزونات زيت النخيل في ماليزيا ترتفع إلى أكبر مستوى لها خلال 4 أشهر

زادت مخزونات زيت النخيل في ماليزياإلى أكبر مستوى لها على الأرجح، خلال 4 أشهر، حيث ظل الإنتاج في ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم مرتفعا وظل الطلب على الصادرات بطيئا.



وزادت المخزونات بواقع حوالي 11% في يونيو الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل شهر، لتصل إلى 1.87 مليون طن، وفقا لمتوسط 14 تقديرا لدراسة أجرتها وكالة "بلومبرج" للأنباء لمحللين وتجار ومديرين تنفيذيين لمزارع زيت النخيل .



وهذا من شأنه أن يضع الاحتياطي عند مستوى، يزيد بنحو 13%، عن نفس الفترة، مقارنة بما كانت عليه قبل عام.



وأظهرت الدراسة تراجع إنتاج زيت النخيل الخام، بواقع حوالي 1%، ليصل إلى 1.50 مليون طن، بعد أن زاد بواقع 27% في مايو الماضي.



وشهدت الصادرات تغييرا طفيفا، عند 1.08 مليون طن، بعد تراجعها على مدى شهرين متتاليين.



واستقرت العقود الآجلة في كوالالمبور عند 3.882 رينجيت، للطن، بحلول منتصف النهار. ويراقب المستثمرون أي اضطراب محتمل على المحاصيل الغذائية، بعد انتشار ظاهرة النينو.