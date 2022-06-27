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رسميا.. أهلي جدة يعلن تعاقده مع فيرمينيو

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 12:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 12:35 ص

أعلن النادي الأهلي السعودي، في الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نجاحه في التعاقد مع اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ضم روبرتو فيرمينو.

وقال فيرمينو في مقطع فيديو أعد خصيصًا من أجل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الأهلي: "دومًا ما ألعب مع الفرق الكبيرة.. لذا أنا هنا في الأهلي".

لم تكلف الصفقة الأهلي أي مقابل مادي، بعدما انتهى عقد البرازيلي مع ليفربول في يونيو 2023.

يذكر أن فيرمينو ثاني صفقات الأهلي السعودي، بعد الحارس السنغالي إدوارد ميندي.


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