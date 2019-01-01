فاروق الباز: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإنسان ولكنه يسهل الحياة البشرية

أكد العالم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية، أنه لا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان والقضاء على الإبداع الفردي والبشري، معقبًا: «كلام فارغ ولا يمكن أن يصنع الإنسان شيئًا ويأخذ مكانه».

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن وسيلة تساعد الإنسان في فهم الأشياء أو نقل المعلومات وتسهيل حياة البشرية، منوهًا أنه عامل مساعد للإنسان ولا قلق منه بل يمكن إغلاقه أو تغييره في أي وقت، منوها أن العقل البشري قادر على تغيير الذكاء الاصطناعي، واتخاذ المسار في صالح الإنسان.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتأثيرات السلبية التي تواجه كوكب الأرض من الانبعاثات الحرارية ومنها ملف الأرض الزراعية، أن مصر أصبحت أكثر الدول اقتراضًا من أجل رغيف العيش، بعد أن كانت المُصدر الأول للغذاء.

وأشار إلى أن الأراضي الزراعية في مصر من أفضل أنواع التربة في العالم، ولكنها تتعرض للتجريف من خلال بناء منازل للمواطنين ومنشآت حكومية، مشددًا على ضرورة وضع عقوبة رادعة تصل للسجن لمن يبني متر واحد فقط على الأرض الزراعية بدايًة من المواطن وصولًا إلى رئيس الجمهورية.

وذكر أن الأرض الزراعية في مصر تكونت منذ 6 ملايين سنة من ترسيبات فيضانات نهر النيل، ولا يمكن استعادة خصوبة هذه الأرض في الوقت الحالي خاصًة بعد وجود السد العالي.



