نعى الفنان أحمد جوهر، الفنان علاء عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء: «البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا أخًا وحبيبًا وعشرة عمر وصديق وإنسان ذوق جدًا وفنان».

وأشار إلى أن المشوار الفني للرحال بدأ في نهاية الثمانينيات، واستطاع خلاله تقديم تاريخ عظيم، مضيفًا: «رحمة الله عليه وفي جنات النعيم بإذن الله».

وأضاف: «لم أتمنَ أن أكون في هذا الموقف أن أعزي صديق وحبيب لي علاء عبدالخالق، من جيل حميد الشاعري الذي بدأنا ونجحنا فيه، لكن هذا حال الدنيا والحمد لله».

وشيّع عدد كبير من نجوم الفن جثمان الفنان علاء عبد الخالق إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحل علاء عبد الخالق عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.