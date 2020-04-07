الهند تطمح إلى احتلال مكانها بين رواد تصدير الهيدروجين الأخضر

تطمح الهند أن تصير من رواد مصدري الهيدروجين الأخضر، بينما تنظر دول العالم بشكل متزايد إلى الوقود النظيف، بوصفه عنصرا أساسيا فيما يخص النسبة التحول في الطاقة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاربعاء، بأنه على الرغم من أن الهند تفخر حاليا بمرافق أبحاث الهيدروجين الأخضر فقط، بدلا من القدرة على إنتاجه، حدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدفا لإنتاج 5 ملايين طن سنويا من الوقود بحلول نهاية العقد الحالي.

ومن شأن إرسال الوقود إلى الخارج جلب عملة أجنبية إلى البلاد، ومساعدة الدولة في صقل أوراق اعتمادها الخضراء، مع تجنب الاعتماد على الاستهلاك المحلي غير المؤكد.

من جانبه، قال وزير الطاقة المتجددة، بوبيندر سينج بالا، في مناسبة أقيمت بنيودلهي، اليوم الأربعاء: "سيأتي الطلب بشكل كبير من أسواق التصدير"، مشيرا إلى أن البلاد يمكنها أن تستفيد من تكاليفه المنخفضة لتظهر كمورد رئيسي.