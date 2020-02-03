منظمة أممية: وصول 77 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن منذ مطلع 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء، وصول 77 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.



وأفادت المنظمة الأممية في بيان صحفي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، بأن "عدد المهاجرين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى اليمن في النصف الأول من العام الجاري 2023، بلغ أكثر من 77 ألف فرد".



وأوضح البيان أن "معظم المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن من القرن الأفريقي، يأملون في الوصول إلى دول الخليج للعثور على عمل، لكنهم لا يتوقعون الانتهاكات والتحديات التي يصادفونها بعد مغادرة بلدانهم".



ولفت البيان إلى أنه "بعد عبورهم البحر يقع هؤلاء المهاجرون في كثير من الأحيان في أيدي المهربين الذين يسيطرون بعد ذلك على كل خطوة في رحلتهم".



وذكر البيان أن" انعدام الأمن وحملات الاعتقال والنقل القسري، أدى إلى تقطع السبل بحوالي 43 ألف مهاجر في جميع أنحاء اليمن".



وحتى الآن من هذا العام ، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 5631 مهاجرًا، من بينهم 5572 إثيوبيًا على العودة إلى ديارهم بشكل طوعي، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، وفق البيان.



وكشف البيان أنه في يونيو الماضي سجلت الفرق التابعة للمنظمة آلاف المهاجرين الذين طلبوا المساعدة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.



يشار إلى أن اليمن يستقبل بشكل متكرر العديد من المهاجرين، خصوصا من إثيوبيا والصومال، حيث يهدف الكثير منهم إلى الانتقال عبر اليمن إلى دول الخليج، خصوصا السعودية، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.