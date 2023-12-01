لجنة شئون الدفاع بالبرلمان الألماني توافق على شراء 60 مروحية شينوك

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وافقت لجنة شئون الدفاع بالبرلمان الألماني، على صفقة شراء 60 مروحية نقل ثقيل للجيش الألماني.

وذكر مشاركون في الجلسة التي عقدتها اللجنة، أن غالبية الساسة المتخصصين صوتت اليوم الأربعاء، لصالح شراء 60 مروحية بوينج طراز "سي إتش - 47 إف شينوك".

يذكر أن هذه الصفقة مدرجة على جدول أعمال لجنة شئون الموازنة في البرلمان الألماني اليوم.

ومن المنتظر أن تتحمل هذه المروحيات داخل الجيش الألماني العبء الرئيسي في العمل الخاص بنقل مركبات وعتاد وجنود عن طريق الجو.

وتحظى هذه المروحيات بأهمية بالنسبة لمهمة الدفاع التي يقوم بها الجيش الألماني على الصعيد الوطني وصعيد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وتحظى بأهمية أيضا بالنسبة لمهمات الجيش الخارجية.

ويرمز حرفا "سي إتش" إلى عبارة "مروحيات شحن" بالإنجليزية، ومن المنتظر أن يتم توريد الدفعة الأولى من هذه المروحيات إلى ألمانيا في عام 2027.

ووفقا لمسودة القرار، يبلغ إجمالي المطلوب لهذه الصفقة نحو 7.2 مليار يورو، بالإضافة إلى حوالي 750 مليون يورو؛ لتكييف البنية التحتية مع تشغيل هذه المروحيات.

وذكرت المسودة، أنه سيتم تشييد مبان وحظائر جديدة للطائرات، تعديل مساحات عمليات الطيران وتوسيع نطاق مستودعات الوقود.

وتجدد إثارة شكوك حول هذا المشروع في الليلة السابقة؛ بسبب ارتفاع تكاليفه.