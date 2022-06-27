الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من جنين

بدأ الجيش الإسرائيلي سحب قواته من جنين في الضفة الغربية المحتلة بعد يومين من إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق هناك.

وغادرت الدفعة الأولى من الجنود المدينة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حسبما أكد الجيش. ولم يتضح كم من الوقت سيستغرق الانسحاب.

ووفقا لتقارير فلسطينية، اندلعت معارك عنيفة بالأسلحة النارية مع سكان مسلحين في المدينة. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رتل من المركبات العسكرية يتعرض للرشق بالمتفجرات.

وبدأت إسرائيل واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية منذ عقود مساء الاثنين، ودخل الجيش المدينة الفلسطينية بنحو ألف جندي بعد عدة غارات جوية، وبمجرد وصوله إلى هناك، انخرط الجيش في تبادل عنيف لإطلاق النار مع السكان المسلحين.

واستشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.