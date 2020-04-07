وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس

ناقش محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بمدارس محافظة كفر الشيخ، وذلك بالقاعة الصينية.

حضر الاجتماع مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ووفاء أبو العطا، موجه عام اللغة الإنجليزية، وأحمد الحيطاوي، مدير التعليم المجتمعي، ومحمد عبد البديع، مدير إدارة مكافحة التسرب التعليمي، والموجهين الأوائل بالإدارات.

وأكد عبدالله، تفعيل مادة اللغة الانجليزية بمدارس التعليم المجتمعي بجميع الإدارات، كما نوقش الصعوبات التي تواجه التعليم المجتمعي، وتحديد موعد لإقامة المعرض السنوي الخاص بالتعليم المجتمعي.

وأجرى وكيل تعليم كفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال، لوظيفة موجه أول لغة عربية بإدارة دسوق التعليمية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام والسيد عيد، موجه عام اللغة العربية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.