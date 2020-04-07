ميدو: مشروع إعادة بناء الزمالك يسير بخطى ثابتة

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كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن نقاط المشروع المخطط له في القلعة البيضاء لإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم والعودة لمنصات التتويج.

وقال ميدو في تصريحات لقناة (الحدث اليوم):" لكل مقام مقال هناك أولويات في مشروع نادي الزمالك لإعادة بناء فريق كرة القدم والاستفادة من قطاع الناشئين".

أضاف:"نجحنا في إنهاء المرحلة الأولى وهي بالتعاقد مع مدير فني كبير وهو ما حدث بقدوم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو كان لدينا قناعات وثقة في قدرته على تنظيم صفوف الفريق وتطبيق اللاعبين أسلوبه الخططي".

أكمل:" المرحلة الثانية هي تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة والتي لن تتعدى التعاقد مع 4 لاعبين بموافقة المدير الفني".

تابع:" النقطة الثالثة هي تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم وبكل تأكيد الكلام على أحمد فتوح ومحمد صبحي لأنهما قطعتين مهمين جدًا بصفوف الفريق في الموسم المقبل".

واصل:" المرحلة الثالثة هي ما قمنا بها وهي التعاقد مع مدير فني أجنبي كبير لقيادة قطاع الناشئين وتحقيق أكبر استفادة من هؤلاء اللاعبين الشباب".

زاد:" المرحلة الخامسة هي الاهتمام بالبنية التحتية لتحسين الموارد المالية للنادي ونستعد خلال شهر أكتوبر المقبل لاستلام ملاعب فرع نادي الزمالك في 6 أكتوبر".

أتم:" بطمن جماهير الزمالك احنا شغالين بأقصى درجة لتدعيم الفريق على الأقل بصفقتين مهمين جدا قبل البطولة العربية".