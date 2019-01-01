صحفية استقصائية روسية تتعرض للضرب في جمهورية الشيشان

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تعرضت الصحفية الاستقصائية الروسية إلينا ميلاشينا للضرب، وأصيبت بإصابات خطيرة في جهورية الشيشان الروسية.

وقام أشخاص ملثمون ومسلحون بتوقيف سيارة الصحفية وهي في طريقها إلى العاصمة جروزني مع المحامي الكسندر نيموف، وفقا لما قالته منظمة "ميموريال" لحقوق الإنسان.

وأفادت مصادر روسية بأنه تم نقل ميلاشينا ونيموف إلى مستشفى خارج الشيشان في نفس اليوم.

ويتردد أن المهاجمين هاجموا الصحفية والمحامي ودمروا وثائق وأجهزة في السيارة.

وكانت ميلاشينا ونيموف يعتزمان حضور جلسة صدور حكم بحق زاريما موسايفا/ 53 عاما/ زوجة قاض سابق، تم اختطافه العام الماضي على يد مجموعة من الرجال قالوا إنهم من أفراد الشرطة.

ورفضت منظمات حقوق الإنسان الاتهامات، ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.

وكانت ميلاشينا تقوم بمتابعة قضية موسايفا لصالح صحيفة نوفايا جازيتا المعارضة، حيث كانت تقوم بتحقيقات في الشيشان منذ أعوام.

ويعد نيموف محامي الدفاع الرسمي للمدعي عليه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ بالهجوم على ميلاشينا ونيموف، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفقا لوكالات أنباء روسية.

وقال إن مفوضة حقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا تتعامل مع الحادث. وقال إنها اتصلت بالفعل بسلطات التحقيق في الشيشان.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، هناك حاجة للفحص والتحقيق فيما يتعلق بالهجوم". وقال إنه "هجوم خطير للغاية يتطلب إجراءات قوية للغاية".

وقالت موسكالكوفا إنه يجب إجراء تحقيق شامل في الحادث ومحاسبة الجناة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.