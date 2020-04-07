مقتل أكثر من 150 أفغانيا بسبب كوارث طبيعية في الأشهر الأخيرة

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أعلن وزير الدولة لإدارة الكوارث الأفغاني، مقتل 151 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، في أجزاء مختلفة من البلاد، بسبب كوارث طبيعية في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتحدث شفيع الله رحيمي، المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث أمس الثلاثاء، عن أحدث الأرقام بوسائل الإعلام المحلية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف رحيمي أنه نتيجة لكوارث طبعية في الأشهر الأخيرة، توفي 151 شخصا وأصيب 255 آخرون ودمر 2162 منزلا ، في أجزاء مختلفة من أفغانستان.

يشار إلى أن أفغانستان واحدة من الدول التي تأثرت بشكل خطير، بسبب تغير المناخ والاقل استعدادا لمواجهة تهديدات ناجمة عن تغير المناخ.

وإلى جانب الوضع الاقتصادي المزري والأزمة الإنسانية، يواجه مواطنو أفغانستان حاليا تغير المناخ والحاجة إلى مؤسسات مسؤولة وهما من التحديات الرئيسية الأخرى، ويؤثران بالسلب على حياة المواطنين العاديين.