أحمد موسى: الزمالك كسب في ساعة 6-0 والسر في لحمة العيد

علق الإعلامي أحمد موسى، من خلال برنامجه على اكتساح الزمالك فريق المقاولون العرب بنتيجة 6-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي من كأس مصر لمواجهة بيراميدز، بعدما استعرض لاعبيه بالكرة وسجلوا 6 أهداف في ساعة واحدة بشباك حارس ذئاب الجبل محمود أبو السعود.

وصرح أحمد موسى في برنامجه (على مسؤوليتي) الذي يذاع على قناة (صدى البلد):" الزمالك كسبان 6-0 في ساعة اللاعيبة راجعة من العيد واكلين لحمة مشاء الله شىء لا يصدقه عقل لاعيبة المقاولون العرب كانوا صعبانين عليا طب سجلوا هدف واحد لحفظ ماء الوجه كان ناقص شوقي غريب ينزل لاعيبة إضافية عشان يغلق المساحات على لاعيبة الزمالك".

أضاف:" طبعا جمهور الزمالك عامل افراح وليالي ملاح ولو فتحت هاتفي دلوقتي هلاقي رسايل تنهال عليا مهما ما بيصدقوا بس حقيقي أنا مستغرب النتيجة الزمالك مستوى لاعيبته غير طبيعي ولكن هو جرس انذار للأهلي قبل مباراة القمة يوم 13 يوليو المقبل في الدوري".

أتم:" يجب أيضًا أن لا ننسي المباركة لرجالة منتخب مصر الأوليمبي على التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 أبطالنا رجالة قدموا على مدار البطولة عظمة تابعت مباراتهم أمام مالي كنت قاعد بتنطط من الرعب خوفا من الخروج مبكرا من دور المجموعات".