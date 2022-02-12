الإمارات: فائض بنسبة 10% في ميزانية 2022

كشف تقرير إماراتي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق فائض بنسبة 10% في ميزانية البلاد لعام 2022.

وأشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الخاص بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحدة للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2022، أوردته صحيفة البيان على موقعها الإلكتروني، إلى تحسن المركز المالي للحكومة الاتحادي، وذلك نتيجة حجم الاستثمارات الحكومية، ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد، والذي أثر إيجابا على المركز المالي نتيجة لزيادة مجموع صافي الأصول للسنة المالية 2022، والذي بلغ 89ر372 مليار درهم، مقارنة بالسنة السابقة 86ر61 مليار درهم، بمعدل زيادة 503%.

وبين التقرير، الذي تم عرضه، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، إلى تحقيق الميزانية العامة للاتحاد فائضاً بنحو 5.70 مليارات درهم، بنسبة بلغت 10% بعد تحقيق إيرادات بقيمة 59.63 مليار درهم مقابل 53.93 مليار درهم.

وعزا التقرير السبب في الزيادة إلى أن الإيرادات الحكومية للعام 2022 شهدت زيادة نتيجة لزيادة المساهمات الاجتماعية 35%، والإيرادات الاتحادية الأخرى بنسبة 17%.