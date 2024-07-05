مصادر لـ رويترز: التعاون الأمريكي مع المحكمة الجنائية الدولية تضرر بسبب كريم خان

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أنه في اليوم الذي قدم فيه مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلبه لإصدار مذكرات اعتقال قادة إسرائيل وحركة حماس، ألغى فجأة مهمة لجمع الأدلة.

وذكرت المصادر أن التخطيط للزيارة كان جاريا منذ أشهر مع مسؤولين أمريكيين، مبينة أنه كان من المقرر أن تجمع الجنائية الدولية أدلة على جرائم حرب وتتيح للقادة الإسرائيليين فرصة أولى لعرض موقفهم وأي إجراء يتخذونه للرد على اتهامات جرائم الحرب.

وقالت المصادر إن طلب خان في 20 مايو الماضي إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعارض مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من محاكمة القادة الإسرائيليين.

وقال مكتب خان لـ"رويترز" إن قرار طلب أوامر الاعتقال يتماشى مع نهجه في جميع القضايا، ويستند إلى تقييم المدعي العام بأن هناك أدلة كافية للمضي قدما، ووجهة نظر مفادها أن طلب أوامر الاعتقال على الفور يمكن أن يمنع الجرائم المستمرة.

وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأمريكية مع المحكمة قالت لـ"رويترز" إن التعاون تضرر بسبب تصرف خان المفاجئ.