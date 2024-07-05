إيطاليا تسعى لإقامة شراكة طويلة المدى مع الصين

أعربت إيطاليا عن رغبتها في بناء "شراكة طويلة المدى" مع الصين، في أحدث محاولة لاستعادة التقارب مع بكين بعد انسحاب روما من مبادرة الحزام والطريق التنموية الدولية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال أدولفو أورسو وزير الصناعة الإيطالي الذي يزور الصين "نحن مقتنعون بقدرتنا على بدء مرحلة جديدة أكثر أهمية في الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والصين.. الوقت مناسب للقيام بالمزيد وبالأفضل" على صعيد العلاقات الثنائية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن أورسو التقى خلال زيارته بعدد من السياسيين ورجال الأعمال الصينيين وبينهم مسؤولين في شركات صناعة السيارات الكهربائية دونج فنج موتور جروب وشيري وأوتوموبيل وسي.سي.آي.جي الصينية. وأعربت الشركة الأخيرة عن اهتمامها بتصنيع حافلات كهربائية في إيطاليا.

كما تضمن جدول أعمال زيارة الوزير الإيطالي ملف جذب الاستثمارات الصينية في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الرياح إلى إيطاليا. وقال أورسو "يمكننا الانتقال إلى شراكة صناعية وبخاصة في التكنولوجيا الخضراء والمركبات الكهربائية والأدوية، وانا اعتقد أن هذا يمكن أن يكون مفيدا لكل أوروبا".

يذكر أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أعلنت في العام الماضي الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، لكنها تحاول منذ ذلك الوقت تعميق العلاقات مع الصين، في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا والولايات المتحدة تقليل المخاطر التي تهدد سلاسل إمدادهما والحد من الاعتماد على الصين.