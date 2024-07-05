أمين عام الناتو يعلن عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار يورو

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الحلف سيقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار يورو (43 مليار دولار) في عام 2025 وذلك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وقال الأمين العام إن الحلفاء اتفقوا على الحفاظ على هذا التعهد المالي للعام المقبل باعتباره "حدا أدنى" لتلبية احتياجات أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي.

ويجتمع زعماء الناتو في واشنطن الأسبوع المقبل للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للحلف وإرسال رسالة دعم قوية لأوكرانيا.

ومع ذلك، فإن التعهد بمبلغ 40 مليار يورو ليس الالتزام المالي متعدد السنوات لدعم أوكرانيا الذي أراد ستولتنبرج أن يتفق عليه الحلفاء. كما سيراجع التحالف المساعدات العسكرية العام المقبل.

كان التعهد المالي متعدد السنوات جزءا من محاولة الأمين العام للناتو لتعزيز دعم التحالف لأوكرانيا في حالة عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثانى / يناير 2025.