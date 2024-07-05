الخارجية اللبنانية: خبر جيروزاليم بوست ملفق ومن محض خيال كاتب الخبر

نفت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية حول قيام الوزير عبدالله بوحبيب بتوجيه رسالة خاصة إلى وزير خارجية إسرائيل من خلال نظيره الاذربيجاني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها "تنفي هذا الخبر الملفّق الذي يوحي بوجود تواصل سري غير مباشر بين الوزيرين، وهو من محض خيال كاتب الخبر". وأوضح البيان أن بوحبيب "اجتمع لمرة واحدة فقط في الدوحة بنظيره الاذربيجاني على هامش أعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان".

وقد حضر الاجتماع مع الوزير سفيرة لبنان في قطر فرح بري برفقة القنصل، ولم يعقد اجتماعا" انفراديا" مع نظيره الاذربيجاني حيث تم تنظيم محضر بالاجتماع موجود وموثق لدى الوزارة يدحض ما جاء في المقال المذكور أعلاه".

وأشار البيان إلى أن " هدف الاجتماع الأساسي محاولة إطلاق سراح المواطن اللبناني- الأرمني فيكين اولجكجيان المعتقل من قبل السلطات الاذربيجانية منذ نوفمبر 2020، بناء على طلب مساعدة تلقاه الوزير بوحبيب من أحزاب وشخصيات أرمنية لبنانية للتوسط مع أذربيجان وحل هذه القضية".

وجاء في البيان أن بوحبيب يجدّد "حرصه في كافة لقاءاته مع نظرائه على تظهير موقف لبنان الرسمي من القضايا المطروحة، وفي مقدّمتها موضوع الساعة الخاص بالاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان".

ويعرب بوحبيب "عن تمسّك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701، وعلى ضرورة تفادي التصعيد العسكري الذي تهدد به إسرائيل يومياً تعبيرا عن نواياها بشنّ حرب واسعة على لبنان، مما يعكس بشكل واضح الموقف اللبناني الرسمي والشعبي بأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها".