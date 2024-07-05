مسئول إسرائيلي: الجيش سيقبل الصفقة وسنتحول لأسلوب الغارات

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسئول بجيش الاحتلال قوله إن الجيش يتجه لقبول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وسنتحول لأسلوب الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها.

وأضاف المسئول أن قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن والمهم هو وقف الحرب، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية، مشيرا إلى أن خطط الجيش لهزيمة حماس عبر الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها لن تؤدي للنصر.

من جانبه، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إنه سيعارض أي صفقة تبادل أسرى مع حماس تؤدي لنهاية الحرب في غزة، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري حاليا تقييما مع رؤساء الأجهزة الأمنية ونقاشا بشأن صفقة التبادل.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي ناقش الصفقة.