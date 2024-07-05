لجنة الأمن في قرغيزستان: إحباط محاولة انقلاب في البلاد

أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان "إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في البلاد، وتنظيم أعمال شغب واعتداءات تؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".

وذكر الأمن القرغيزي أنه تم تحييد جميع أفراد المجموعة التي خططت للانقلاب، بحسب قناة"أر تي عربية" الروسية اليوم الجمعة.

وأفاد بيان اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغيزستان: "في إطار الإجراءات المستمرة لضمان سلامة المواطنين، وحماية أسس النظام الدستوري، تم إحباط أنشطة غير قانونية لمجموعة تخريبية كانت تخطط للاستيلاء على السلطة بالقوة، وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد، وذلك من خلال تنظيم أعمال شغب جماعية، تترافق مع مقتل مواطنين".

واعتقلت أجهزة الأمن في قيرغيزستان مطلع يونيو الماضي أكثر من 30 مشبوها خططوا للانقلاب على السلطة في البلاد.