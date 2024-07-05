قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت مصادر ميدانية في بيروت، أن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي استهدف مرتفعات جبل الريحان، كما شن غارة على محيط ساحة بلدة مركبا جنوبي لبنان.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية والمدفعية بلدة راشيا الفخار، ما أدى إلى إشعال حريق في المكان المستهدف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.