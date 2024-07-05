مفوضية الاتحاد الأوروبي تطلب من شركة أمازون معلومات حول أنظمة التوصية

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دعت المفوضية الأوروبية شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإليكترونية إلى تقديم مزيد من المعلومات حول شفافية أنظمة توصية معينة تستخدمها منصات التسوق.

وتستخدم هذه الأنظمة، بين أمور أخرى، الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات من المستهلكين والتوصية بمنتجات إضافية. وقدمت المفوضية الآن طلبا للحصول على معلومات وفقا لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

ويجب على الشركة الأمريكية أيضا توضيح الخيارات التي تقدمها للمستخدمين لإلغاء خدمة إنشاء ملفات تعريف لأنظمة التوصية تلك.

وقالت شركة أمازون إنها ستفحص الطلب وتتعاون بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم شركة أمازون إن الشركة تشارك المفوضية في بروكسل هدفها المتمثل في خلق "بيئة تسوق آمنة ويمكن التنبؤ بها وجديرة بالثقة".

قالت شركة أمازون إنها بصدد الاستثمار بكثافة في حماية العملاء من الجهات الفاعلة السيئة والمحتوى غير القانوني. ويجب على شركة أمازون تقديم المعلومات المطلوبة بحلول 26 يوليو، وستحدد المفوضية الأوروبية الخطوات التالية استنادا إلى الإجابات.

ويمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات إذا قدمت شركة أمازون معلومات كاذبة أو غير كاملة أو مضللة، أو رفضت الإجابة على الأسئلة.