حماس تناشد العالم العربي والإسلامي وقف حرب الإبادة الصهيونية ودعم الشعب الفلسطيني

أصدرت حركة حماس، تصريحا صحفيا، اليوم، أكدت فيه رفضها لأي خطط أو مشاريع أو مقترحات تهدف إلى تجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة.

وأعربت الحركة عن رفضها القاطع لأي تصريحات أو مواقف تدعم خططاً لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مسمى أو مبرر.

وأكدت حماس أن إدارة قطاع غزة بعد دحر العدوان الفاشي تعتبر قضية فلسطينية خالصة، تتوافق عليها جميع أطياف الشعب الفلسطيني، مؤكدة عدم قبول أي وصاية أو فرض حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابتها المرتكزة على حقها الخالص في نيل حريتها وتقرير مصيرها.

وفي سياق آخر، ناشدت حماس الدول العربية والإسلامية كافة، الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية على شعبها الفلسطيني، داعية إلى تقديم كل سبل الدعم والإسناد له في معركته التي يدافع من خلالها عن وجوده على أرضه، والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وأرضه والمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تعيث بها عصابات الإجرام الاستيطاني فسادا.