 حماس: نرفض أي خطط لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: نرفض أي خطط لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة

آية صلاح
نشر في: الجمعة 5 يوليه 2024 - 4:48 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يوليه 2024 - 4:48 م

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، رفضها لأي خطط أو مشاريع أو مقترحات، تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة.

كما شددت الحركة في بيان عبر حسابها على منصة "تليجرام"، على رفضها أي تصريحات ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مُسمّى أو مبرر.

وقال حماس إن "إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي؛ هي شأن فلسطيني خالص، يتوافق عليه شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه، وهو لن يسمح بأي وصاية، أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريّته وتقرير مصيره".

ودعت الدول العربية والإسلامية كافّة، إلى الضغط لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد له في معركته التي يدافع من خلالها عن وجوده على أرضه.

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