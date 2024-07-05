ستولتنبرج يأمل في انضمام أوكرانيا للحلف في غضون 10 سنوات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، في مقابلة مع (د.ب.أ)، نشرت اليوم الجمعة، إنه يأمل في تمكن أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف خلال العقد المقبل.

وذكر في إجابة على سؤال بشأن التوسع المحتمل للناتو خلال العشر سنوات المقبلة "آمل بشدة أن تكون أوكرانيا حليفة"، مشددا على عمله لتحقيق هذا خلال فترته.

كان الأمين العام للحلف يتحدث قبل قمة لقادة الناتو في واشنطن حيث يحتفل الحلف بالذكرى الـ 75 لتأسيسه ومن المقرر أن يعلن عن دعم جديد لأوكرانيا.

ودعا ستولتنبرج حلفاء الناتو إلى تزويد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات العسكرية لصد الغزو الروسي. وأوضح: "كلما كان دعمنا أقوى، يمكن أن تنتهي هذه الحرب في وقت أقرب".

وأضاف: "ذلك هو التناقض. كلما زاد التزامنا لمدة طويلة تصبح نهاية الحرب أقرب، لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يعتقد الآن أنه يمكن أن ينتظر أن نصرف نظرنا عنه".

وتمثل تصريحات ستولتنبرج قبل القمة في واشنطن اصطفافا مع حلفائه الذين يعتمدون على تقدم سريع لقبول عضوية أوكرانيا، التي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في 2008.

ورغم ذلك تعتبر المسألة مثيرة للجدل داخل حلف الناتو، حيث ليس هناك إطار زمني للسماح لاوكرانيا بالانضمام وليست هناك دعوة رسمية.