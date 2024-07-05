البيت الأبيض: لقاء أوربان مع بوتين يؤدي إلى نتائج عكسية

أعرب البيت الأبيض عن "قلقه" إزاء الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن سلوك الزعيم المجري "يؤدي إلى نتائج عكسية" فيما يتعلق بدعم سيادة أوكرانيا ولا يساهم في إحلال السلام في الدولة التي غزتها روسيا.

وأضافت بيير "يمكن لروسيا أن تنهي هذه الحرب حالا بوقف عدوانها ضد أوكرانيا وسيادتها وديمقراطيتها، ويمكنها الانسحاب، ويمكنها الانسحاب فورا."