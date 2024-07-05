المنتخب الأولمبي يواجه أوكرانيا والعراق وديا استعدادا لأولمبياد باريس

انطلق عصر اليوم معسكر منتخب مصر الأولمبي بمشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب ، على أن ينضم كلا من محمد الننى وأحمد سيد زيزو للمعسكر يوم الأحد المقبل.

هذا ومن المقرر أن يغادر المنتخب الأولمبي القاهرة متوجها إلى مدينة نانت الفرنسية يوم الأربعاء القادم لاجراء مباراتين وديتين أمام المنتخب الأوكرانى يوم 14 يوليو ثم أمام المنتخب العراقي في السابع عشر من الشهر ذاته.

على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة بوردو الفرنسية والتى تحتضن مباريات المنتخب في الأولمبياد والتي تضم منتخبات إسبانيا واوزبكستان والدومينيكان.



وفى هذا الإطار يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بخالص التقدير إلى جميع الأندية المصرية ووزاره الشباب والرياضة والى جميع الجهات التى ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأولمبي واستقراره.