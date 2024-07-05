عمرو أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة: الشعب يشعر بتفاؤل مشوب بالحذر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب يشعر بحالة من التفاؤل المشوب بالحذر بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن تفاؤل المصريين راجع إلى أن هناك تغييرًا كبيرًا في الحكومة، مشددا على أن التغيير لم يكن شكليًّا.

وأشار إلى أن هناك من يعتبر تشكيل الحكومة الجديدة بمثابة فرصة جديدة، لا سيما مع الأخبار التي يتم تناقلها عن عدم تخفيف أحمال الكهرباء في فصل الصيف.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على حل مشكلة توفر الوقود اللازمة لتشغيل المحطات، ما يبشر بحل الأزمة خلال فصل الصيف.

ونوه بأن حل مشكلة الكهرباء سيمثل 70% من التفاؤل بالحكومة الجديدة، مؤكدا أن الحديث عن ضخ مزيد من الاستثمارات يرفع كذلك من حجم التفاؤل.

وأكّد أن الشعب المصري تحمل أعباءً في الفترة الماضية، ويقف الآن مساندا للحكومة الجديدة على أمل حدوث تحسن في الخدمات مثل الصحة والتعليم والكهرباء وكذلك في أزمة الكهرباء.

وشدد على أن حدوث تغيير يتطلب شهرًا أو شهرين من عمل أي وزارة، مؤكدا أن المسألة ليست بالسهولة الكبيرة.