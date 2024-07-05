مصطفى بكري: الحكومة الجديدة عمرها سنة وستتقدم باستقالتها

قال الإعلامي والنائب مصطفى بكري، إن عمر الحكومة الجديدة لن يتجاوز أكثر من عام، موضحا أنها ستتقدم باستقالتها مع انعقاد مجلس النواب الجديد في يناير 2026.

وتابع خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» مساء الجمعة: «عمر الحكومة الجديدة سنة ليس أكثر أو سنة وكام شهر، لأنه في النهاية ستأتي انتخابات مجلس النواب الجديدة في 2025، وثقوا أنه في يناير 2026 ستتغير الحكومة».

وواصل: «مع انعقاد مجلس النواب الجديد يتوجب على الحكومة أن تتقدم باستقالتها، بمعنى أن الحكومة الجديدة يتبقى من عمرها سنة».

وأضاف أن أي وزير لا يقدم الأداء المطلوب منه خلال الفترة المقبلة؛ لن يستمر في منصبه، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان واضحا في هذا الشأن، قائلا:« أي وزير عليه علامة استفهام مش هيطول، يعني أي وزير مش هيشتغل كويس يمكن ميكملش السنة».

وأضاف أن تغيير 23 وزيرًا من أصل 31 وزارة يعد مؤشرًا جيدًا، مشيدًا في الوقت ذاته بحركة تغييرات المحافظين، والتي شملت عددًا كبيرًا من المحافظات، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.