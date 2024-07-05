وزارة الدفاع الألمانية توصي باستخدام المُسيرات الصغيرة في الجيش على نطاق واسع

أوصت مجموعة عمل من وزارة الدفاع الألمانية باستخدام واسع النطاق للطائرات المسيرة الصغيرة المتاحة تجاريا في الجيش.

وقال متحدث باسم الوزارة، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "يجب إتاحة استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر على نطاق واسع في الجيش الألماني مستقبلا".

وتم إبلاغ رؤساء لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاج) بنتائج ما يسمى بـ"فرقة عمل المسيرات"، في اجتماع سري أمس الخميس.

وذكر المتحدث أنه لضمان سرعة الشراء من أجل التدريب والعرض، يوصى أيضا بشراء الحلول المتاحة في السوق، وقال: "لكن هنا لا يجوز سوى اللجوء إلى منتجات محددة تتوافق مع متطلبات أمنية ضرورية".

وثمة شكاوى منذ سنوات من أن الجيش الألماني ليس لديه خبرة تطبيقية كافية مع التكنولوجيا الجديدة، وخاصة مع استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة الرخيصة، وليس من المتاح له الحصول على الكميات اللازمة. ويراقب الخبراء العسكريون كيف غيرت التكنولوجيا إدارة الحرب.

وفي أوكرانيا أصبحت الطائرات المسيرة الرخيصة - مثل تلك المتوفرة في متاجر الأجهزة أو يمكن طلبها عبر الإنترنت - بضائع استهلاكية عسكرية، وغالبا ما يمكن تزويدها بمتفجرات لشن هجمات.