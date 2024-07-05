مركز المصالحة: اقتراب خطير لطائرة التحالف من طائرة روسية في أجواء سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن حادث اقتراب خطير لمقاتلة "تايفون" تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من طائرة "آن 30" الروسية في أجواء سوريا.





وأشار نائب مدير مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بوبوف في بيان له، يوم الخميس، إلى أن الحادث وقع خلال الفترة بين الساعة 9:44 و9:51 بتوقيت موسكو، يوم 3 يوليو فوق منطقة التنف في محافظة حمص السورية.



وأضاف أن الطائرة الروسية كانت تنفذ تحليقا روتينيا، وأن الطيار الروسي أظهر "مهارة عالية" من أجل تجنب الاصطدام.

وذكر المركز الروسي أنه رصد 12 انتهاكا من قبل طائرات التحالف في منطقة التنف خلال اليوم الأخير.