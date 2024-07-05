تايوان: استيلاء الصين على قارب الصيد يهدف لزيادة الضغط علينا

ذكر تساي مينج-وين، مدير عام مكتب الأمن القومي في تايوان، أن استيلاء الصين على قارب صيد تايواني، يوم الثلاثاء الماضي، ربما يكون شكلا من أشكال الحرب النفسية من جانب بكين بهدف زيادة الضغط على تايبيه.

وفي حديثه إلى الصحفيين بالمجلس التشريعي، قال تساي إنه من غير المعتاد أن يصعد مسؤولون صينيون إلى متن قارب صيد تايواني، ثم يحتجزونه، مضيفا أن تفسير الصين كان أن القارب يقوم بالصيد بشكل غير قانوني، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الجمعة.

غير أنه أضاف أن بكين ربما فعلت ذلك لإظهار سلطتها القضائية على مضيق تايوان وممارسة الضغط على تايبيه.

وتابع تساي "يجب أن نواصل تحليل ما إذا كانت تلك عملية حرب ذهنية، وسنواصل تقييم الدوافع التي تحرك الشيوعيين الصينيين".

وكان خفر السواحل التايواني قد حث السلطات الصينية على إطلاق سراح قارب الصيد التايواني "تاشينمان" 88 وطاقمه، بعد الاستيلاء عليه، بالقرب من جزيرة "كينمن" التي تسيطر عليها تايوان، مساء الثلاثاء الماضي، حيث اتهمت الصين القارب بانتهاك حظر يتعلق بالصيد.

وكان الطاقم يضم صيادين تايوانيين اثنين وثلاثة إندونيسيين. وحددت تقارير سابقة عدد أفراد الطاقم بستة .

وتأتى هذه الواقعة عقب توغلات متزايدة للجيش الصيني وسفن خفر السواحل في المياه قرب تايوان منذ تولي الرئيس الجديد لاي تشينج تي المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي رئاسة تايوان في 20 مايو.

يشار إلى أن لاي تشينج تي مؤيد لاستقلال تايوان عن الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها ويتعين إعادتها للوطن الأم بالقوة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.