حسام غريب: معسكر ناجح في الجزائر ونشكر مسئولي الترجي

أكد حسام غريب، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة اليد، أن المعسكر الذي خاضه فريقه في مدينة وهران الجزائرية في أولى خطوات اتفاقية التعاون مع نادي ترجي ارزيو الجزائري.

وأوضح غريب أن المعسكر التدريبي شهد تنفيذ حصصًا تدريبة مشتركة بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات على المستوى الفني، واستقبال في ضيافة والي مدينة وهران، وأيضا شهد جولة ترفيهية في الأماكن السياحية، وسط اهتمام كبير من جانب مسئولي الترجي.

وتوجه حسام غريب بالشكر للأشقاء في الجزائر، وفي مقدمتهم السعيد سعيود والي ولاية وهران، والسيد عادل تجار مدير الشباب والرياضة بولاية وهران، وبن أحمد عماد المدير الفني لنادي ترجي ارزيو، وأشاد بما قدمه أمين بن موسى رئيس النادي وحرصه على التعاون الكبير بين الطرفين.

ويهدف بروتوكول التعاون بين الطرفين إلى تدعيم علاقة الشراكة لتطوير كرة اليد والنهوض بها، والتعاون في إقامة الأنشطة والفعاليات بين الطرفين وتنظيم البطولات الودية الدولية المشتركة، وكذلك تبادل دعوة المدربين والإداريين من فرق نادي ترجي ارزيو وأكاديمية تشامبيون للمعايشة والتعرف على نظم التدريب والإدارة الرياضية وإعداد الفرق لدى كل منهما للاستفادة من الخبرات المتبادلة، وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة بين الطرفين، وعند قيام أي طرف بتنظيم بطولات أو دورات يتم دعوة الطرف الآخر للمشاركة في الفعاليات.