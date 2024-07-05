وزارة الدفاع الألمانية توصي باستخدام المُسيرات الصغيرة في الجيش على نطاق واسع

أوصت مجموعة عمل من وزارة الدفاع الألمانية باستخدام واسع النطاق للطائرات المُسيرة الصغيرة المتاحة تجاريا في الجيش.

وقال متحدث باسم الوزارة، ردا على استفسار من (د.ب.أ) في برلين: "يجب إتاحة استخدام الطائرات المُسيرة الصغيرة ومتناهية الصغر على نطاق واسع في الجيش الألماني مستقبلا".

وتم إبلاغ رؤساء لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاج) بنتائج ما يسمى بـ"فرقة عمل المُسيرات"، في اجتماع سري أمس الخميس.

وذكر المتحدث أنه لضمان سرعة الشراء من أجل التدريب والعرض، يوصى أيضا بشراء الحلول المتاحة في السوق، وقال: "لكن هنا لا يجوز سوى اللجوء إلى منتجات محددة تتوافق مع متطلبات أمنية ضرورية".

وثمة شكاوى منذ سنوات من أن الجيش الألماني ليس لديه خبرة تطبيقية كافية مع التكنولوجيا الجديدة، وخاصة مع استخدام الطائرات المُسيرة الصغيرة الرخيصة، وليس من المتاح له الحصول على الكميات اللازمة. ويراقب الخبراء العسكريون كيف غيرت التكنولوجيا إدارة الحرب.

وفي أوكرانيا، أصبحت الطائرات المُسيرة الرخيصة - مثل تلك المتوفرة في متاجر الأجهزة أو يمكن طلبها عبر الإنترنت - بضائع استهلاكية عسكرية، وغالبا ما يمكن تزويدها بمتفجرات لشن هجمات.

وقال المتحدث: "الطائرات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم شراؤها حاليا لن تكون مزودة بأي مواد نشطة"، موضحا في المقابل أن الجيش يمتلك مسيرة قابلة للتسلح، وهي من طراز "هيرون تي بي".

يُذكر أن مُسيرة الاستطلاع الجديدة للجيش الألماني "هيرون تي بي"، التي يمكن تزويدها بصواريخ، تم استخدامها في مهام عملية في شمال ألمانيا خلال شهر مايو الماضي، إلا أن هذه المسيرة أكبر حجما وأكثر تكلفة مقارنة بالمسيرات التجارية الصغيرة.

ووفقا لوزارة الدفاع، تم تكليف "فرقة عمل المُسيرات" بمهمة "تجميع وتنسيق واتخاذ خطوات ملموسة" تجاه أكثر من 200 إجراء موجود حاليا في الجيش الألماني.

وإلى جانب تسريع وتوسيع نطاق مشاريع المشتريات، توصي فرقة العمل بتقليل البيروقراطية عند شراء قيادات الجيش مسيرات صغيرة ومتناهية الصغر متاحة تجاريا.

وذكر المتحدث أنه تم بالفعل البدء في هذه التدابير، وأضاف: "في مجال المسيرات الصغيرة والمتناهية الصغر يمكن الآن الممارسة والتدريب على استخدام ودرء هذه المسيرات المتوفرة تجاريا تحت مسؤولية القائد المعني".

ولاستخدام المُسيرات التجارية، أوصى الخبراء بعدم إجراء تطويرات داخلية عليها أو تخزينها على نطاق واسع، حيث سرعان ما ستصبح قديمة.

وقال المتحدث: "تتميز تكنولوجيا المُسيرات الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص حاليا بدورات تطوير قصيرة للغاية. التطور التقني السريع يتطلب من الجيش الألماني - من بين أمور أخرى - التحقق من مدى دمج تحديثات البرامج في العقد دون الاضطرار إلى تغيير الأجهزة في كل دورة تطوير".

وفي أولى توصياتها، اقترحت فرقة عمل المُسيرات أيضا مجموعة من التدابير الوقائية للقوات.

وقال المتحدث: "يتم شراء وسائل تقنية مختلفة لتعطيل إشارات مُسيرات معادية، مثل وسائل استهداف إلكتروني لمكافحة فعالة للمسيرات. ويدعم الجيش الألماني أيضا تطوير مسيرات غير مقاتلة مضادة للمسيرات (على سبيل المثال، عبر شبكات)".