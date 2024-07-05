قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، تعليقا على فوزه في الانتخابات: "قولنا أننا سنوقف الفوضى. وسنفعل".

وأضاف ستارمر، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "قولنا أننا سنطوي الصفحة. وطويناها"، مؤكدا: "مهمة التغيير تبدأ اليوم".

ويأتي ذلك بعدما أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية البريطانية، فوز حزب العمال المعارض بالأغلبية لينهي بذلك 14 عاما من حكم المحافظين، وهي نتيجة أدت لصعود يسار الوسط إلى السلطة على النقيض مما يحدث في أوروبا حيث تزداد قوة اليمين المتشدد.

وكانت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع رجحت أن يفوز حزب العمال في الانتخابات العامة بأغلبية ساحقة.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الجمعة، بهزيمة المحافظين في الانتخابات التشريعية، قائلا إنه يتحمل المسئولية، وذلك بعد فوز ساحق لحزب العمّال المعارض.

وأقرّ سوناك بأن "حزب العمال فاز في هذه الانتخابات التشريعية"، مضيفا بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابيّة في ريتشموند بشمال إنجلترا، أن "الشعب البريطاني أصدر حكما واضحا الليلة.. وأنا أتحمل مسئولية هذه الهزيمة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

ويُتوقع أن يكلف ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الجمعة، ستارمر بتشكيل حكومة.

وسيكون وصوله إلى داونينج ستريت بمثابة وصول زعيم معتدل، في حين يتقدّم اليمين المتطرف في فرنسا.

وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن نتائج الانتخابات البريطانية جاءت بعدما شهدت الانتخابات الأوروبية التي جرت الشهر الماضي، انتخاب عدد تاريخي من المشرعين من أحزاب اليمين المتطرف لعضوية البرلمان الأوروبي.