مسئول روسي: وفاة طفلة في تجدد هجمات المسيرات الأوكرانية جنوب البلاد

ذكر مسؤول محلي كبير، اليوم الجمعة، أن طفلة - 6 سنوات، توفيت متأثرة بإصابات، تعرضت لها، في تجدد الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، في جنوب روسيا.

وكتب فينيامين كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، على تيليجرام إنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى، بعد أن استهدفت طائرات مسيرة ميناء "بريمورسكو-أختارسك" على بحر آزوف.

وأضاف أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم، الذي ألحقت خلاله أضرار بالغة بمبنى سكني، مكون من ثلاثة طوابق، بسبب حطام طائرة مسيرة ، تم إسقاطها.

ولم يتضح بعد الهدف المحدد للهجوم. غير أن المنطقة تضم قاعدة جوية، تقلع منها طائرات مسيرة روسية ، محملة بالمتفجرات، بشكل منتظم باتجاه أكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام أن محطة كهرباء فرعية تعرضت أيضا للقصف في البلدة. وتردد أن مقاطع فيديو ، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة الانفجار.

كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في بيان في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد خلال الـ24 ساعةالماضية.

وقالت الوزارة : "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام مسيرات، على الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة 14 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف البيان: "تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة زابوريجيا، كما تم تدمير 10 مسيرات فوق أراضي مقاطعة روستوف".