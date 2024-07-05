كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري خلال 32 شهرا

أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة أن البلاد سجلت أكبر فائض في الحساب الجاري في 32 شهرا خلال مايو الماضي، على خلفية الزيادة الحادة في الفائض التجاري وزيادة توزيعات الأرباح.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 92ر8 مليارات دولار في مايو، متحولا من عجز قدره 290 مليون دولار في أبريل.

وكان الرقم الذي تحقق في مايو الماضي هو الأكبر منذ سبتمبر عام 2021 عندما حقق الفائض 51ر9 مليارات دولار.

ويرجع فائض مايو إلى زيادة الفائض التجاري للبلاد بدرجة حادة وزيادة توزيعات الأرباح من الخارج.

وحقق حساب السلع للبلاد فائضا قدره 75ر8 مليارات دولار في مايو، مسجلا فائضا للشهر الـ14 على التوالي.

وارتفعت صادرات كوريا بمقدار 1ر11% على أساس سنوي إلى 95ر58 مليار دولار في مايو، بينما تراجعت وارداتها بمقدار 9ر1% إلى 20ر50 مليار دولار.

وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، فائضا قيمته 76ر1 مليار دولار في مايو، بعد العجز البالغ 33ر3 مليارات دولار في أبريل، وفقا للبيانات.