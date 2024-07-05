السلطات الإيطالية ترفع حالة التأهب في جزيرة سترومبولي بعد رصد نشاط بركاني

تسبب نشاط بركاني على جزيرة سترومبولي جنوبي إيطاليا في قيام السلطات يوم الخميس برفع حالة التأهب من المستوى البرتقالي إلى المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى.

وجرى حث السكان على اتباع تعليمات سلطات الدفاع المدني المحلية على الجزيرة البركانية الصغيرة شمال صقلية.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا إنه تم رصد نشاط بركاني متزايد في جبل سترومبولي، وهو بركان نشط في الجزيرة. وأضاف أن الحمم البركانية والرماد تدفقت من البركان إلى البحر.

يشار إلى أن بضع مئات من الأشخاص فقط يعيشون على جزيرة سترومبولي. ويسافر العديد من السياح إلى هناك عن طريق البحر من البر الرئيسي أو من صقلية لتسلق البركان الذي يزيد ارتفاعه عن 920 مترا ويثور بانتظام.