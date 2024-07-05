وزير الداخلية الموريتاني يعلن اعتقال أجانب في المظاهرات ضد نتائج الانتخابات

قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الخميس، إن قوات الأمن في بلاده اعتقلت عددا من الأجانب خلال ما وصفها بأعمال الشغب التي شهدتها عدة مدن موريتانية بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الموريتانية.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، في نواكشوط بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه لا يتوفر بالضبط معلومات عن عدد المعتقلين لكنه أضاف أن بعضهم أجانب ولايحمل البعض منهم أية أوراق ثبوتية.

وأضاف أن التحقيق يجري مع هؤلاء لمعرفة الطريقة التي دخلوا بها البلاد والمعابر التي دخلوا منها.

وأعلن الوزير أن العديد من المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة أطلق سراحهم، وأنه سيتم إطلاق سراح آخرين.

ولقي أربعة متظاهرين حتفهم وتعرضت عناصر من الأمن لإصابات في احتجاجات اندلعت بعد الإعلان عن فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما قالت وزارة الداخلية إن أعمال شغب وتخريب تعرض لها المواطنون وممتلكاتهم والممتلكات العامة قام بها متظاهرون اعتقل عدد كبير منهم.

وبدوره قال المرشح الرئاسي الذي حل ثانيا بيرام الداه اعبيد إن قوات الامن اعتقلت المتظاهرين وأعلنت عن وفاتهم في المعتقل دون أن تعلن الأسباب وأكد أنهم تعرضوا لجريمة قتل مكتملة الأركان .