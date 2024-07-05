عمرو أديب: التشكيك في المؤهلات العلمية لوزير التعليم أمر مزعج للغاية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التشكيك في المؤهلات العلمية للدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمر مزعج للغاية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «اللي فارق معايا إني لما بتقدم لوظيفة وأقولك أنا زميل كلية الجراحين في بريطانيا وبين إني أقولك أنا دارس الطب أون لاين».

وأوضح أن وزير التعليم ليس حاصلًا على الدكتوراه، وبالتالي لا يجب أن يتم تعريفه بالدكتور وهو ليس مؤهلًا من الناحية التربوية في مجال التعليم.

وتابع: «(الوزير) فيه مشكلة في شهادته قبل الجامعية»، موضحًا أن ما حصل عليه عبداللطيف غير مؤهل من الناحية التربوية.

ولفت إلى أن أغلب خبرات الوزير تعود إلى إدارة عدد من المدارس المملوكة لأسرته، وفق قوله.