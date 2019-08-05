مناقشة رواية «ثأر كريمة» في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية: "ثأر كريمة" للأديب محمد عباس علي.

يناقش الرواية - وفق بيان للمكتبة اليوم - الناقدان الدكتور كمال اللهيب ورانيا ثروت، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن محمد عباس علي قاص وروائي وشاعر حصل على عدد من الجوائز؛ منها: جائزة مجله النصر والقوات المسلحة 1997، جائزه نادى القصة 1999، جائزة هيئه قصور الثقافة عن "الطريق إلى منبع الشمس" كأفضل مجموعة قصصية على مستوى مصر عام 2002، جائزة الطيب صالح في القصة القصيرة عن مجموعة "فاطمة تعيش الحلم 2015"، جائزه نادى الطائف بالسعودية 2001، جائزة نادي القصة 2004 و2017 و2018، وجائزة هيئه قصور الثقافة عن "ثأر كريمة" كأفضل رواية على مستوى مصر عام 2017.

وصدر لمحمد عباس علي 7 مجموعات قصصية هي الوهم والضحكات، حين تميل الجدران، الطريق إلى منبع الشمس، الملكة، أنات وتر مشدود، فاطمة تعيش الحلم، اغتيال لحظة كره.

كما صدرت له 6 روايات هي أشياء لا تحدث مرتين، حلم الذي هوى، مسجون vip، ثأر كريمة، أبو تلات، كودارا، وقدم الأديب في مجال الشعر "حديث مع السكون" و"مدائن النساء"، وفي مجال أدب الأطفال "ثورة الحمير" و"مغامرات الأرنب الشقي".