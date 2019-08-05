المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية: مصر تمكنت بنجاح من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي

أكدت مالين بلومبرج الممثل الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية أن مصر تمكنت بنجاح من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن القطاع الخاص يظل أهم قاطرة للتنمية الآن وفي المستقبل.

وقالت بلومبرج خلال كلمتها في المنتدى السنوي للاستثمار في أفريقيا الذي يعقده البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات "أفريكسم بنك" إن عقد هذا المنتدى يستهدف تأكيد استفادة مصر على الوجه الأكمل من مشاركتها الفاعلة في المنتدى الأفريقي الثاني الذي سينعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل.

وتابعت :"نرغب في تأكيد أعلى كفاءة للمشروعات التي نسعى للترويج لها بنجاح في هذا المنتدى، وهي المشروعات التي يمكن لها أن تشارك في إحداث تحول في أفريقيا ومصر.. وبالطبع فإن التنمية الاقتصادية تتطلب مجموعة واسعة من الاستثمارات على امتداد القطاعات المختلفة، بهدف نمو الأسواق الموجودة بالفعل، وظهور أسواق أخرى".

وأكدت الممثل الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية أن المنتدى الذي سيعقد بجوهانسبرج في نوفمبر المقبل يستهدف إحداث تحول في الاستثمارات في الصناعة والتجارة، وتعزيز التواصل من أجل نقل الخبرات المصرية لتستفيد بها القارة الأفريقية، وتدعيم البنية الأساسية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات في مصر وأفريقيا، وكل ذلك سيقود إلى خلق المزيد من فرص العمل والمكاسب.