ترحيل أبناء الشمال من جنوب اليمن يثير موجة استياء

أثارت الحملات التي نفذتها قوات تتبع الحزام الأمني جنوبي اليمن ضد مواطنين شماليين، موجة استياء كبيرة بين اليمنيين.

ولليوم الرابع على التوالي، تمنع قوات الحزام الأمني (التي تطالب بالانفصال عن شمال اليمن)، جميع المواطنيين الشماليين من الدخول إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، ومقر الحكومة المعترف بها دولياً.

واكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مدينة عدن شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية،"حملات عنصرية واسعة ضد المواطنين الشماليين، حيث تم ترحيل المئات منهم إلى خارج المدينة، وتم نهب ممتلكاتهم والعبث بها".

وأدان عدد من النشطاء عملية ترحيل الشماليين من الجنوب، داعين إلى توحيد الصفوف ومواجهة الحوثيين بدلاً من ارتكاب "حملات عنصرية".

من جانبه، قال معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية، في وقت سابق اليوم، إن حكومته تجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف، لإيقاف هذه الانتهاكات.

وتابع :"نضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية، ونتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات".

وأكد عبدالملك أن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية "لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة ميليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة".

وأشار عبدالملك إلى أن التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت ولا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم.

وأضاف :"محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، و لن يغير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم اسوأ انواع الممارسات العنصرية والاجرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان من ارض الوطن".