12 قتيلا ومفقود واحد في أحدث حصيلة لضحايا فيضان وسط الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضان المفاجئ الناجم عن الأمطار الغزيرة في منطقة سياحية طبيعية بمقاطعة "هوبي" وسط الصين إلى 12 قتيلا ومفقود واحد.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الحادث وقع مساء أمس الأحد، في مضيق "دوهبي" بمحافظة "خهفنغ بالمقاطعة، لافتة إلى أن أجهزة البحث والإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 61 شخصا.

وأضافت أن الأجهزة المعنية عثرت على 3 جثث خلال الساعات الماضية ارتفعت بها حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلا، فيما لاتزال السلطات تبحث عن مفقود وحيد، مشيرة إلى أنه تم تأكيد هويات الضحايا مبدئيا، باعتبارهم سياحا من خارج المقاطعة.