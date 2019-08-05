طفل ألماني يستدعي الشرطة لأبيه لاجتيازه الإشارة الحمراء مرتين

أعلنت الشرطة الألمانية جنوبي البلاد اليوم الاثنين، أن طفلا يبلغ من العمر خمسة أعوام أبلغ الشرطة عن أبيه عبر خط الطوارئ، لأن أبيه اجتاز الإشارة الحمراء أثناء القيادة.

وأوضحت الشرطة اليوم أنه تم تلقي المكالمة على خط الطوارئ يوم الجمعة الماضية في مركز العمليات التابع لمقر الشرطة في فرانكونيا السفلى بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وفي البداية تم سماع صوت طفل لفترة قصيرة على الخط، ثم تم إغلاق الخط، فقام فرد الشرطة المسؤول بإعادة الاتصال على الرقم مباشرة، وهنا أجاب الأب على الهاتف، واعتذر في البداية عن اتصال ابنه بخط الطوارئ، ولكنه أعطى السماعة بعد ذلك لابنه، بحسب الشرطة.

وأضافت الشرطة أن الطفل ذي الخمسة أعوام أوضح بنبرة اتهام أن والده قاد سيارته مرتين والإشارة حمراء- وإنه يجب أن تقبض عليه الشرطة لهذا السبب.

ولكن بعد تحدث فرد الشرطة مع الطفل وإقناعه، لم يعد الطفل مصرا على أن ترسل الشرطة سيارة دورية.