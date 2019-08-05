شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملات مكبرة على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية بمركز الزقازيق والقري التابعة له، كما تم التنسيق مع مباحث التموين بالشرقية وتنفيذ حملة مشتركة لمداهمة إحدى مراكز بيع المستلزمات الطبية بمدينة الزقازيق بعدما وردت معلومات تفيد بقيامه بالإتجار فى الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 1815 عبوة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية مخدرة يتم بيعها فى مكان غير مرخص، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها بالصيدليات الخاصة.

كما تم ضبط محاليل طبية بدون فواتير فى مكان بدون ترخيص، ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأخرى غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، وأودوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأخرى مدعمة بدون فواتير، وأدوية خاصة بالتأمين الصحى والقوات المسلحة ومحظور بيعها بالصيدليات.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.