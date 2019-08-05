رئيس مدينة ملوي يقود حملة لإزالة التعديات على أراضي تابعة لوزارة الآثار

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في إطار الجهود المبذولة لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على أملاك الدولة تم اليوم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المجلس الأعلى للآثار للتعديات الواقعة على حرم مدينة أنصنا بدير أبو حنس بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وذلك بحضور محمد شريف مدير المنطقة ومفتشي آثار المنطقة ومراقبي الأمن بدير أبو حنس، ونائب رئيس مجلس مدينة ملوي ورئيس مجلس قرية دير البرشا.

وتم تنفيذ القرارات تحت متابعة وحماية قوات الأمن وبوجود النقيب رئيس نقطة شرطة دير البرشا وتم رد الشئ إلى أصله واسترداد 1630 مترا مربعا من أملاك الدولة ممثلة في وزارة الآثار.