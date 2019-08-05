 مسافرو القطارات في فرنسا يشترون التذاكر من أكشاك التبغ - بوابة الشروق
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مسافرو القطارات في فرنسا يشترون التذاكر من أكشاك التبغ

د ب أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 12:58 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 12:58 م

أصبح المسافرون في فرنسا بإمكانهم شراء تذاكر القطارات الإقليمية والسريعة من متاجر التبغ، في محاولة لتيسير عملية شراء التذاكر عليهم ، اعتبارا من نهاية يوليو الماضي.

ووفقا لمركز حماية المستهلك الأوروبي، سوف تتاح الخدمة في مناطق "Bourgogne-Franche-Comte" و" Grand Est" و" Normandy" و"Pays de la Loire" و"Provence-Alpes-Côtes d'Azur".

ويمكن طباعة تذاكر القطارات الإقليمية (TER) والقطارات فائقة السرعة (TGV) في المتجر نفسه. وفي محطة القطارات، سوف يتم مسح التذكرة من جانب موظف أو خلال اجتياز ماكينة الدخول.

ومع ذلك، فإن إجراء عمليات تبديل التذاكر أو استرداد قيمتها سيظل مقتصرا على مكاتب المبيعات الخاصة بالشركة الحكومية للسكك الحديدية (SNCF) .


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